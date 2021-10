Annunciato a inizio 2021, “Ticket to Paradise” promette d’essere un film particolarmente apprezzato da pubblico e critica. Una commedia romantica con protagonisti due divi di Hollywood dalla lunga e ricca carriera: George Clooney e Julia Roberts. I due sembrano finalmente molto vicini all’avvio delle riprese, considerando come stiano per sbarcare in Australia.

Non è il primo film che la coppia di star, grandi amici, gira insieme. La prima pellicola risale al 2001 e si trattava di “Ocean’s Eleven”, cui è seguito “Ocean’s Twelve”. Spazio per “Confessioni di una mente pericolosa”, con Clooney all’esordio come regista, e “Money Monster – L’altra faccia del denaro”.

Li attende un viaggio intrigante e un’esperienza di vita a dir poco esaltante. Il tutto per poter girare la pellicola nel Queensland , in totale controcorrente rispetto al resto delle produzioni americane. Biglietti presi e ora non si attende altro che Clooney termini la fase di promozione del suo ultimo film da regista, “The tender bar”, che coinvolge nel cast Ben Affleck.

Famiglia in viaggio

Julia Roberts e George Clooney non partiranno da soli per l’Australia. Le riprese di “Ticket to Paradise” potrebbero durare per un po’. Perché, dunque, non trasformare l’intera esperienza in un viaggio di famiglia? Biglietti per tutti, con Amal Clooney disposta a mettere in pausa, parzialmente, la propria attività di avvocato internazionale per i diritti umani, per volare con i suoi gemelli di quattro anni, Alexander ed Ella, in Australia. Julia Roberts sarà invece affiancata da Danny Moder, noto direttore della fotografia, e dai loro tre figli, i due gemelli sedicenni, Hazel e Phinnaeus, e il tredicenne Henry.

Per quanto la ricompensa sia un’esperienza da sogno nel Queensland, immersi nella natura australiana, lo scotto da pagare non sarà minimo, soprattutto per i figli delle due star. C’è un motivo se le produzioni americane si stanno allontanando dal territorio, che vanta restrizioni alquanto ferree sul fronte Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Una necessità per tutelare la popolazione, seppur in netto contrasto con la ripartenza già avviata nel mondo occidentale. Quarantena obbligatoria anche per i vaccinati Julia Roberts e George Clooney, che dovranno restare isolati a Brisbane per almeno 14 giorni dopo l’atterraggio.