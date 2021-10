Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 12 ottobre. DIRETTA

Cucinelli, 'tutelare lavoratori che fanno vaccino da quelli che si rifiutano'

"Il punto è uno solo, almeno per me: vanno tutelati tutti quei lavoratori che hanno fatto il vaccino da quelli che non lo hanno fatto. Non credo sia facile lavorare, stare fianco a fianco, in azienda, come in ufficio, sapendo che il tuo collega non si è vaccinato. Un fatto che stigmatizzo e che sarà ancora più al centro dell'attenzione quando arriverà il tempo in cui ci si potrà togliere la mascherina". Lo dice, al 'Messaggero', l'imprenditore e stilista Brunello Cucinelli. In azienda, spiega, non c'è "problema, ci siamo preparati per tempo. Abbiamo tre medici impegnati su questo fronte, facciamo controlli e verifiche giornaliere. Il problema sarà per il 99% dei dipendenti che si sono vaccinati e che non staranno proprio tranquilli sapendo che il collega, il vicino di scrivania, non lo è. Finché ci sarà la mascherina obbligatoria - continua - andrà bene o comunque i rischi saranno limitati, poi non lo so. Di certo occorre tutelare chi si è vaccinato dagli altri. Credo che si debba rispondere a questa domanda".