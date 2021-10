8/12 ©Ansa

In Europa, la terza dose del vaccino Moderna per immunocompromessi over 12 è stata autorizzata dall'Ema. Un numero crescente di studi, ha rilevato l'azienda, ha dimostrato il beneficio di una terza dose di vaccino Covid-19 in soggetti immunocompromessi. In particolare un recente studio in doppio cieco su 120 soggetti