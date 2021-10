Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 10 ottobre. LIVE

Assalto di neofascisti e no-vax ieri alla sede della Cgil a Roma, a margine di una manifestazione contro il green pass. Oggi tutte le sedi del sindacato saranno aperte e un'assemblea è prevista davanti a quella nazionale. Landini parla di "atto di squadrismo fascista". Solidarietà da Mattarella e Draghi. Letta chiede di sciogliere Forza Nuova, che avrebbe guidato le violenze. Salvini parla di criminali isolati.

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro le Regioni temono il caos in molti settori e propongono di allungare la validità dei tamponi antigenici a 72 ore e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi autonomamente per l'esecuzione dei test. Hub e centri vaccinali continueranno intanto ad essere utilizzati per la somministrazione della terza dose, afferma Figliuolo.