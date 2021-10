2/11 ©IPA/Fotogramma

Viene poi confermata l'efficacia dei vaccini con "forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto alle non vaccinate”. Nello specifico: 78% per la diagnosi, 93% per i ricoveri, 95% per la terapia intensiva e per i decessi

