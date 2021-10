6/10 ©Ansa

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS alle famiglie con figli minori di 18 anni - ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo - che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, lavoratori autonomi e nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione