5/10 ©IPA/Fotogramma

QUALI SONO GLI IMPORTI? - L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e a 5mila euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Per le persone fisiche il bonus massimo, se l’agevolazione si calcola sulla spesa di 1.000 euro, è quindi di 500 euro (credito d'imposta del 50%)