Botta e risposta fra i due leader politici sulle violenze nella Capitale. La presidente di Fratelli d'Italia: "Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre". Il segretario del Pd: "Quella di Meloni è stata una frase infelice. Bisogna che non ci sia nessuna forza politica che legittimi quanto successo. Sono mesi che si liscia il pelo a queste ambiguità" Condividi:

Botta e riposta fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta sugli scontri e l'assalto alla sede della Cgil avvenuti ieri a Roma durante le proteste dei No Green Pass (FOTO - VIDEO - LE REAZIONI DEI POLITICI - L'ASSEMBLEA DELLA CGIL DOPO L'ASSALTO - I FERMATI A MILANO). "Non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto", ha detto la leader di Fratelli d'Italia alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo. "Quella di Meloni è stata una frase infelice. La matrice più evidente di così non può essere, la matrice dell'assalto alla Cgil è fascista", ha replicato il segretario del Pd.

Meloni: "Violenza e squadrismo vanno combattuti" leggi anche No green pass assaltano Cgil: 12 arresti. Landini: non ci fanno paura "È sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco - ha detto Meloni -. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre". Poi è tornata ad attaccare il ministro dell'Interno: "Questa situazione si deve a una gestione pessima dell'ordine pubblico, perché il ministero conosce nomi e cognomi delle stesse persone che fanno le stesse cose da anni, e mi stupisce che siano ancora lì a farle, senza che nessuno le fermi, senza che nessuno lo impedisca, senza che nessuno - che ha gli strumenti per impedire che quelle violenze si consumino - si muova per impedirlo".