Il presidente del Consiglio in una nota dopo le tensioni nella Capitale e l’assalto alla sede della Cgil: “Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione”. Mattarella telefona a Landini. Il segretario del sindacato: “È un atto di squadrismo fascista”. Solidarietà anche dai partiti e dai presidenti di Camera e Senato

Dopo gli scontri fra polizia e manifestanti No Green Pass avvenuti a Roma ( FOTO - VIDEO ), dove è anche stata assaltata la sede della Cgil, il presidente del Consiglio Mario Draghi "condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane - si legge in una nota di Palazzo Chigi - Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione". E, si sottolinea, il governo "prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al segretario generale della Cgil Maurizio Landini per esprimergli solidarietà dopo l'assalto.

Anche Draghi, ha fatto sapere Palazzo Chigi, ha telefonato al Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato piena solidarietà: "I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori - si legge nella nota - Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza". "L'assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista - dice Landini - Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista". "Domattina alle 10, davanti la sede della Cgil, - aggiunge il leader del sindacato - è convocata d'urgenza l'assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie".

"Condanno fermamente le violenze che hanno avuto luogo oggi in alcune città italiane - dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati - È inaccettabile che la legittima espressione delle proprie idee possa sfociare in aggressioni e atti d'intolleranza di qualsiasi genere. Esprimo tutta la mia solidarietà alle forze dell'ordine e alla Cgil". "Esprimere le proprie opinioni e manifestare pacificamente è legittimo, usare la violenza invece no - rimarca il presidente della Camera Roberto Fico - Le manifestazioni squadriste di questi minuti in centro a Roma sono inaccettabili e vanno condannate con forza. Voglio inoltre dare la vicinanza mia e di Montecitorio alla Cgil per le intimidazioni subite e gli atti di violenza".

Le forze di polizia "hanno agito con equilibrio e professionalità" in una giornata difficile in cui ci sono stati "intollerabili atti di violenza anche contro sedi delle istituzioni" in cui si è ravvisata una "inquietante carica eversiva", commenta il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

"Questi non sono manifestanti, sono delinquenti - commenta il ministro M5S degli Esteri Luigi Di Maio - Massima vicinanza alle Forze dell'Ordine. Basta con questa violenza inaudita, basta strumentalizzare i vaccini e il green pass: stanno salvando vite umane ed evitando nuove chiusure. Con la salute dei cittadini non si scherza. La politica condanni, senza se e senza ma. Non devono esserci dubbi: la vita è una cosa preziosa".

"Solidarietà alla Cgil e alle forze dell'ordine per gli attacchi squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili", scrive il leader del Pd, Enrico Letta, su Twitter. Che poi aggiunge: "Ho chiamato Maurizio Landini per esprimere tutto il nostro sdegno e la nostra completa solidarietà alla Cgil. Dobbiamo reagire subito, non bisogna lasciare nessuno spazio alla violenza fascista: è l'ora di sciogliere Forza Nuova".

Salvini: “Non confondiamo la violenza con le richieste ragionevoli”

Dal centrodestra anche le parole del leader della Lega Matteo Salvini: "La violenza non è mai giustificata, non è mai la soluzione. Non confondiamo la violenza di pochi criminali con le richieste ragionevoli di chi vuole tutelare salute, diritti, libertà e lavoro". Poi aggiunge: "Solidarietà alla Cgil per l'attacco subito, sono vicino a lavoratrici e lavoratori che difendono, pacificamente, i loro diritti e le loro libertà". Fonti della Lega: Lamorgese deve dimettersi, Italia nel caos e Forze dell'Ordine in difficoltà per la sua totale incapacità.

Meloni: “Solidarietà a Landini e a chi è sceso in piazza oscurato da delinquenti “

"Quelle delle violenze viste oggi a Roma sono immagini vergognose - dice anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni - Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell'ordine e la piena solidarietà al segretario dalla Cgil, Maurizio Landini. Solidarietà anche a migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili". Poi attacca: "Mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti. Lascia infine sbigottiti la totale mancanza di controllo e prevenzione da parte del ministero dell'Interno. Una gestione pessima che una volta di più conferma l'inadeguatezza del ministro degli Interni Lamorgese”.

Tajani: “I responsabili vengano individuati al più presto”

“Non c'è spazio nel nostro Paese per i violenti NoGreenPass - dice anche il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani - Quello che sta accadendo in questo momento a Roma è inaccettabile. Forze dell'ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”.