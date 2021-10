1/15 ©Ansa

Un altro sabato di manifestazioni e cortei in piazza per i cittadini che protestano contro il Green Pass. A Roma sono circa 10mila i partecipanti che si sono mossi per il centro della città, dove sono scoppiate tensioni con la polizia. A largo Chigi, vicino a palazzo Chigi, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni e azionato alcuni idranti per disperdere i manifestanti, che hanno risposto lanciando petardi, sassi e bombe carta

GUARDA IL VIDEO: Roma, scontri a corteo no Green pass: assaltato un blindato