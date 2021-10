Roma, manifestazione contro Green pass: scontri con la polizia. VIDEO

Lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, si sono verificati a piazza del Popolo. Alcuni manifestanti si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per procedere verso Villa Borghese con un corteo non autorizzato

Occupata la sede della Cgil, scontri con la polizia e lanci di sedie durante la manifestazione contro il Green Pass organizzata a piazza del Popolo a Roma, a cui, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, hanno partecipato circa 10mila persone. La protesta è continuata per le vie del centro tra lanci di petardi e bombe carta. Tensioni si sono verificate quando alcuni manifestanti si sono scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per procedere verso Villa Borghese. I poliziotti hanno risposto con delle cariche di alleggerimento per disperdere la folla.

Corteo non organizzato, tensioni a Villa Borghese

A quanto si apprende, dopo il sit-in a piazza del Popolo un gruppo di persone, tra cui il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, si è spostato e ha deciso di dar vita a un corteo non autorizzato verso Villa Borghese per proseguire nella protesta contro vaccini e Green Pass. Altri hanno provato a entrare in via del Corso, ma sono stati respinti dalla polizia in tenuta antisommossa.

Occupata la sede della Cgil

Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma e ha occupato lo stabile. Altri manifestanti si stanno muovendo per per le vie del centro. Lanci di petardi e bombe carta lungo il tragitto. In molti gridano "libertà libertà"