No green pass assaltano Cgil: oggi sedi aperte e presidio a Roma

Ieri un gruppo di manifestanti, guidato da esponenti di Forza Nuova, si è staccato del corteo non autorizzato contro il certificato verde e ha puntato verso l'edificio di Corso Italia, riuscendo a entrare. Landini ha parlato di "atto di squadrismo fascista". Solidarietà da più parti. “Oggi tutte le nostre sedi saranno aperte e davanti alla Cgil nazionale si terrà un presidio democratico”, dice il sindacato. Per il 16 manifestazione delle tre Confederazioni sindacali

"Noi ai fascisti rispondiamo così: tutte le nostre sedi saranno aperte e davanti alla Cgil nazionale si terrà un presidio democratico", ha scritto ieri sera la Cgil Nazionale su Twitter. Il sindacato ha dato appuntamento "a partire dalla 10". Poi è arrivata anche la nota dei segretari generali delle tre Confederazioni sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri: “Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia. L'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge".

L’assalto alla Cgil di Roma

L’assalto alla Cgil è avvenuto ieri, sabato 9 ottobre. La sede del più antico sindacato del Paese è stata presa di mira da un gruppo di manifestanti che si è staccato del corteo non autorizzato contro il green pass e ha puntato diretto verso l'edificio di Corso Italia, guidato dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore e da Giuliano Castellino. I manifestanti, usando i bastoni delle bandiere, si sono assembrati davanti all'ingresso a vetri e sono riusciti a sfondare le porte della sede e ad entrare, facendo anche dei danni all'interno. Il sindacato, secondo i no pass, è colpevole di non difendere i lavoratori che saranno obbligato dal 15 ottobre a presentare il green pass in tutti i posti di lavoro pubblici o privati.