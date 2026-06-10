Venti consiglieri tra i partiti di maggioranza, 12 tra quelli di minoranza. È la composizione del nuovo consiglio comunale di Arezzo, così come definito dal secondo turno delle elezioni comunali, che ha visto vincere il candidato di centrodestra Marcello Comanducci con 22.698 voti e il 55,75% delle preferenze. Il suo avversario Vincenzo Ceccarelli, esponente del centrosinistra, si è fermato a 18.017 voti, pari al 44,25% delle preferenze. Ecco tutti i nomi dei nuovi consiglieri: dovrebbero essere quelli definitivi, a meno che qualcuno di loro non assuma incarichi in giunta e venga quindi sostituito.