Venti esponenti dei partiti di maggioranza, 12 di quelli di minoranza. Si compone così il nuovo consiglio comunale della città toscana, come risultato del ballottaggio che ha visto vincere il candidato di centrodestra Marcello Comanducci sullo sfidante di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. Ecco chi siederà in Comune
Venti consiglieri tra i partiti di maggioranza, 12 tra quelli di minoranza. È la composizione del nuovo consiglio comunale di Arezzo, così come definito dal secondo turno delle elezioni comunali, che ha visto vincere il candidato di centrodestra Marcello Comanducci con 22.698 voti e il 55,75% delle preferenze. Il suo avversario Vincenzo Ceccarelli, esponente del centrosinistra, si è fermato a 18.017 voti, pari al 44,25% delle preferenze. Ecco tutti i nomi dei nuovi consiglieri: dovrebbero essere quelli definitivi, a meno che qualcuno di loro non assuma incarichi in giunta e venga quindi sostituito.
I candidati eletti
Oltre a Comanducci, anche Ceccarelli ha un posto in consiglio comunale. Come lui anche Marco Donati, che al primo turno di fine maggio era arrivato terzo per numero di voti. In quella tornata Comanducci aveva ottenuto 19.886 preferenze (43,81%), Ceccarelli 14.691 (32,26%) e Donati 9.299 (20,49%).
I consiglieri eletti ad Arezzo
Ecco la lista completa dei consiglieri comunali eletti ad Arezzo.
- Fratelli d’Italia ha otto consiglieri: Francesca Lucherini, Renato Viscovo, Francesco Lucacci, Alberto Merelli, Luca Stella, Gianmaria Scortecci, Alessio Mattesini, Francesco Palazzini;
- La lista Fare Comanducci Sindaco ne ha ottenuti sette: Gianfrancesco Gamurrini, Sandro Sarri, Angiolino Piomboni, Francesco Franco, Virginia Lunardi, Piero Melani Graverini, Federico Vestri;
- Forza Italia è rappresentata da tre consiglieri: Lucia Tanti, Federico Scapecchi, Rasel Ahmed;
- La Lega chiude le elezioni con due consiglieri: Federico Rossi e Francesco Campa.
- Il Partito democratico ha sei consiglieri eletti: Alessandro Caneschi, Francesca Arcangioli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari, Donato Caporali;
- Scelgo Arezzo ha due consiglieri: Aldo Poponcini, Fabio Buricchi;
- Avs- Alleanza Verdi Sinistra entra in consiglio con Francesco Romizi;
- Con Arezzo ha un consigliere: Alessandro Meucci.
- Come detto, risultano eletti anche Ceccarelli e Donati.
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