9/13 ©IPA/Fotogramma

CENTRI BENESSERE, TERME E CENTRI ESTETICI – Il Green pass è obbligatorio per i dipendenti di centri benessere, parrucchieri, centri estetici e terme. Diversa la disciplina per i clienti di queste attività: il pass va richiesto nel caso di ingresso in Spa, terme e centri benessere ma non -per il momento – per parrucchieri e centri estetici