8/11 ©IPA/Fotogramma

Stando alla lettera della legge, dovranno essere i padroni di casa a controllare i pass. Sono attese linee guida per quanto riguarda in particolare i lavoratori domestici. Il nodo tocca però soprattutto chi lavora in nero: come far sì che non sfuggano ai controlli badanti e colf non regolarizzate o elettricisti che, ad esempio, non presentano alcuna fattura?