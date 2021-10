1/8

Per gli over 60 non vaccinati, secondo l’Iss, il rischio di venire ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid è 20 volte maggiore rispetto a quello di una persona immunizzata con ciclo completo. Per quanto riguarda il decesso il rischio è 12 volte di più, mentre è di 10 volte di più per il ricovero nei reparti ordinari. Il pericolo di contagio invece è 5 volte maggiore

GUARDA IL VIDEO: Iss: in over 80 non vaccinati, decessi 13 volte più alti