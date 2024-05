Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 maggio: la rassegna stampa

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la guerra in Ucraina con il rischio di una escalation. Spazio anche all’ultimatum di Israele ad Hamas: o si trova un'intesa entro 7 giorni o ci sarà l’ingresso a Rafah. In molte prime pagine anche il report sulla libertà di stampa, con il nostro Paese che perde posizioni. Poi i David di Donatello, con il trionfo di Garrone e Cortellesi, e l’inizio del Giro d’Italia di ciclismo