Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 11 ottobre. LIVE

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza apre alla somministrazione della terza dose di vaccino anche per gli under 60: “Credo che sia una possibilità, lo capiremo nel corso dei mesi dopo aver verificato i dati” ha dichiarato il ministro. Al momento le terze dosi somministrate sono quasi 300mila e sono riservate agli over 80 e over 60, alle persone con gravi fragilità e al personale sanitario