”Abbiamo costretto la sinistra al ballottaggio, un risultato storico perché era vent'anni che non succedeva. Ci è mancato solo l'elettorato: l'astensionismo ci ha penalizzato maggiormente”, ha dichiarato Paolo Damilano, candidato sindaco a Torino, in un’intervista a Sky TG24, dicendosi soddisfatto per il successo della sua lista civica, la più votata nel centrodestra. "Un risultato che ha sorpreso prima di tutto noi e che ci ha gratificato molto. Avevo chiesto agli amici e ai cittadini torinesi di unirsi e di creare una lista civica per far vedere che in un momento di difficoltà per la città noi c'eravamo ed eravamo disponibili a dare il nostro aiuto. Il fatto di esserci poi uniti anche con i partiti, ci ha dato grande forza e abbiamo avuto un risultato importante”.