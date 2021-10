No Green pass, scontri a Roma. Mercoledì il Comitato per la sicurezza

Coinvolti Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente responsabile nazionale e capo romano del movimento, e l'ex Nar Luigi Aronica. Il gruppo di estrema destra: "La rivoluzione continua, avanti fino al ritiro dell'obbligo di Green pass". Nei disordini 38 feriti tra le forze dell'ordine. Assalto al pronto soccorso, quattro feriti. Il prefetto della Capitale: preparati a "fronteggiare anche le frange più radicali. L'uso della forza deve essere sempre ponderato".

Landini: "Reagiamo uniti"

Migliaia di persone all'assemblea generale convocata a Roma all'indomani delle aggressioni alla sede della Cgil. "Insieme a Cisl e Uil abbiamo capito che bisognava rispondere - dice Landini - è stata un'offesa alla nostra Costituzione". Allarme dal Viminale per il "salto di qualita" dimostrato dagli estremisti. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese convoca per mercoledì il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma è accusata da Giorgia Meloni di "pessima gestione dell'ordine pubblico", mentre Salvini chiede lumi sulla presenza di estremisti violenti, e minaccia: "Chi sbaglia, paga".