Draghi incontra Landini alla Cgil di Roma dopo l’assalto No Green Pass

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato nella sede nazionale della Cgil, a Roma in Corso d'Italia, per portare la solidarietà del governo al segretario Maurizio Landini, dopo l'assalto sabato pomeriggio da parte di esponenti di Forza Nuova durante la manifestazione no vax che ha messo a ferro e fuoco il centro di Roma (L'ASSALTO - GLI ARRESTI).

Il premier è stato accolto all'ingresso della Cgil da Maurizio Landini, da altri dirigenti sindacali e da un centinaio di iscritti che facevano ala. E' scattato un lungo applauso quando Draghi e Landini si sono abbracciati.