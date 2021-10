Come si scioglie un partito e quali sono i precedenti in Italia

La legge Scelba

In Italia esiste il divieto di ricomposizione del partito fascista. Un principio che in base alla legge Scelba del '52 dice che il divieto scatta non solo come conseguenza di minacce e violenze ma per il fatto di propugnare la soppressione delle libertà costituzionali denigrando la democrazia.