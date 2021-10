2/10 ©IPA/Fotogramma

QUALI LAVORATORI RISCHIANO - Tra i casi ipotizzati come passibili di richiesta di risarcimento danni ci sono quelli di lavoratori impegnati in appalti/commesse/ordini in cui è essenziale la loro presenza, lavoratori trasfertisti che non possono partire in mancanza di green pass, lavoratori assunti in edilizia per uno specifico appalto

Green pass esteso, tutto quello che c'è da sapere