No Green pass, in 50 fermati a Pordenone: non possono salire sul bus

L'azienda di trasporti ha deciso di annullare la partenza per non subire le sanzioni. Le tratte a lunga percorrenza, infatti, hanno l'obbligo del pass sanitario

Erano pronti a salire sul pullman diretto a Roma per partecipare alla manifestazione del 9 ottobre contro il Green pass. Ma si sono dovuti arrendere dopo la richiesta da parte del conducente di esibire il certificato verde necessario per le tratte a lunga percorrenza. E' la disavventura capitata a un gruppo di 50 persone che da Pordenone voleva raggiungere la Capitale. Sono bastati pochi minuti di discussione, poi la decisione di annullare la partenza del mezzo.

Una breve trattativa

La trattiva è stata breve. Fondamentale il confronto tra l'azienda di trasporti e gli agenti della questura di Pordenone, che hanno chiarito l'esistenza della norma che prevede l’obbligo di essere in possesso del Green pass. Come riportato dal Messaggero Veneto, la decisione di non partire è stata presa quindi dall’azienda stessa, in modo da evitare le sanzioni che sarebbero scattate una volta fatti salire i cinquanta.