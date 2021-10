3/7 ©Ansa

In Italia - secondo quanto anticipa Ansa - le regioni, a causa delle strette tra le maggiori spese da sostenere per far fronte all'emergenza e le mancate entrate dovute alla crisi, hanno registrato una perdita che è in termini assoluta la più alta d'Europa dopo la Germania, dove Laender e città hanno segnato un rosso di quasi 112 miliardi

