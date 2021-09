The Tender Bar, George Clooney dirige il film con Ben Affleck

Stando a quanto riportato dal magazine Collider, il film arriverà su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 7 gennaio 2022

The Tender Bar è il titolo della pellicola che vede insieme due celebri volti del mondo dorato di Hollywood, da un lato George Clooney nel ruolo di regista, dall’altro Ben Affleck in quello di attore.

La pellicola è basata sull’omonima opera dello scrittore statunitense J. R. Moehringer e vanta la sceneggiatura di William Monahan , vincitore del Premio Oscar nella categoria Migliore sceneggiatura non originale grazie alla pellicola The Departed - Il bene e il male di Martin Scorsese.

Il magazine ha pubblicato la sinossi della pellicola, questo il testo riportato: “The Tender Bar racconta la storia di J.R., un ragazzo senza padre che cresce nel bagliore di un bar dove il bartender, suo zio Charlie, è il più acuto e colorato tra un assortimento di figure paterne eccentriche ed espansive. Mentre la determinata madre del ragazzo cerca di dare al figlio le opportunità a lei negate, lasciando anche la casa dilapidata di suo padre, oltraggioso e malvolentieri di supporto, J.R. inizia coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, a inseguire i suoi sogni romantici e professionali, con un piede sempre presente nel bar dello zio Charlie".

The Tender Bar, la data di uscita

Stando a quanto riportato dal magazine, la distribuzione della pellicola è prevista nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America per il 22 dicembre e su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) per il 7 gennaio 2022.