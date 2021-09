Paradiso Amaro, il cast del film con George Clooney. FOTO

3/10 @Dune Entertainment

Una pellicola a dir poco apprezzata, considerando il numero di candidature e premi ottenuti. È un film da Oscar, con cinque nomination, di cui una statuetta vinta per la miglior sceneggiatura non originale. Premiato inoltre come miglior film drammatico ai Golden Globe, che hanno fatto salire sul palco anche Clooney come miglior attore in un film drama.

Festival di Venezia: le coppie più belle viste sul red carpet. FOTO