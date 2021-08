Vacanze in Italia, George Clooney è in Toscana a Cortona

La Nazione ha riportato l’arrivo dell’attore, c lasse 1961 , in Italia per qualche giorno di relax in compagnia della moglie Amal Alamuddin .

George Clooney, l'arrivo in toscana

approfondimento

George Clooney, tutti gli amori dell'attore

George Timothy Clooney, questo il nome all’anagrafe, è soltanto l’ultimo in ordine cronologico dei numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale che hanno optato per il Bel paese per le vacanze estive.

Nelle scorse ore La Nazione ha rilanciato la notizia della presenza dell’artista in Italia. L’attore e la sua dolce metà hanno infatti scelto di far ritorno in Toscana, più precisamente a Cortona, in provincia di Arezzo, dove hanno trascorso alcuni momenti di relax e spensieratezza.