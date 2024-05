Addio a Frank Stella, il pioniere del minimalismo americano

Il pittore americano che divenne una figura dominante nell’arte del dopoguerra è morto all'età di 87 anni nella sua casa a Manhattan. A dare la notizia il New York Times. L'artista è noto soprattutto per i suoi dipinti minimalisti e per il suo rifiuto ad interpretare il suo lavoro. Negi anni 70 e 80 ha incorporato alluminio e fibra di vetro nei suoi pezzi, per poi dedicarsi a sculture per gli spazi pubblici