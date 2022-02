Mister Paura presenta The Conjuring: Per ordine del diavolo

La consueta rubrica di Sky dedicata al cinema del brivido svela i segreti del terzo capitolo di uno dei franchise horror più di successo degli ultimi anni, basato su una terrificante storia vera di possessione demoniaca. L'appuntamento con "The Conjuring: Per l'ordine del diavolo" è martedì primo marzo su Sky Cinema uno e in streaming su Now

The Conjuring: Per l'ordine del diavolo andrà in onda martedì primo marzo

Tra le statua dell'Arcangelo Michele e il simulacro di Bafometto, tra pentacoli e teschi, Mister Paura ci porta alla scoperta di una possessione demoniaca accaduta davvero. Il film, infatti è basato sul processo ad Arne Johnson datato 1981. Da non perdere il finale in cuu Mrs Paura (Emanuela Battista) canta "Call me" dei Blondie, canzone iconi che accompagna una delle scene più spaventose della pellicola diretta da Michael Chaves (La Llorona – Le lacrime del male)

Questa volta Mister Paura ci porta alla scoperta di Th e Conjuring: Per ordine del diavolo. Grazie al geniale Make up Artist Luca Luce , il nocchiero dell'incubo si ritrova una croce sulla fronte, pronto a seguire le orme dei demonologi Ed e Lorraine Warren.

Mister Paura: una puntata diabolica

“Il più grande inganno del diavolo è farci credere che non esista”. Ma il celebre aforisma di Baudelaire non vale per Ed e Lorraine Warren . Epigoni dell’Arcangelo Michele, i demonologi più famosi della storia del cinema combattono da seme Satana e le sue legioni. terra. Tratto da eventi realmente accaduti, il terzo capitolo della saga di Conjuring è ambientato negli anni Ottanta. Non ci sono suore malefiche o bambole assassine. Questa volta Lucifero ti siede accanto. Il principe delle tenebre è uno di famiglia. Belzebù ci induce in tentazione. L’angelo caduto ci confonde, ci imprigiona al male. Cosi per ordine del diavolo, i discepoli dell’ariete seminano morte sulla terra e l’uomo uccide le cose che ama.

In un’epifania di croci, esorcismi, evocazioni, gallerie, altari, totem, maledizioni, streghe, visioni, fiamme, possessioni, fiori il film ci mostra i mille volti del maligno. Il bambino, l’amante e l’uomo di dio sono le vittime sacrificali scelte dall’occultista. Perché se guardi troppo a lungo nell’abisso, l’abisso guarderà dentro di te. Il demonio è dietro l’angolo. E basta il prefisso 666 per chiamare l’inferno e ballare un sabba in un canile, mentre i Blondie cantano Call Me