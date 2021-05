The Conjuring - Per ordine del diavolo: distribuito un video del film

Il nuovo capitolo della saga di “The Conjuring” arriverà in Italia il 3 giugno 2021. Vera Farmiga confermata nei panni di Lorraine Warren

I fan della serie cinematografica “The Conjuring” non dovranno attendere ancora a lungo. L’uscita in tutte le sale italiane è prevista per il 3 giugno del 2021, mentre negli USA il film verrà diffuso su HBO Max e nei migliori cinema solo il giorno successivo.