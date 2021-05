The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, pubblicato un nuovo poster

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, cosa sappiamo

Il film è stato scritto da David Leslie Johnson, mentre alla regia c'è Michael Chaves. La produzione è affidata a James Wan e Peter Safran. The Conjuring: Per ordine del diavolo è il terzo capitolo della saga principale del franchise horror ideato da James Wan, con protagonisti ancora una volta Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei coniugi Warren, noti occultisti molto discussi nell’ambiente del paranormale. I due sono esistiti veramente, infatti molti dei casi raccontati sul grande schermo sono tratti da vicende accadute realmente. Quest'ultimo film si basa sul processo ad Arne Johnson del 1981. Il caso è passato alle cronache per aver formulato un precedente nella storia legale americana, dove un avvocato difende il proprio cliente basandosi sulle presunte prove di una condizione di influenzamento psicologico dovuta ad una possessione demoniaca al momento del reato contestato. Johnson, prima che compisse l'omicidio, fu visitato da Edward e Lorraine Warren, su richiesta di suo fratello minore, i quali accertarono la possessione. Ecco la sinossi: "The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa”. The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è il settimo film dell’universo di The Conjuring, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di The Conjuring, nonché Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun – la vocazione del male e Annabelle 3.