Cinquant'anni dopo che The Texas Chain Saw Massacre di Tobe Hooper ha sconvolto il mondo e cambiato per sempre il volto del cinema globale e della cultura popolare, Chain Reactions, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, descrive il profondo impatto e la duratura influenza che la pellicola ha avuto su cinque grandi artisti – Patton Oswalt, Takashi Miike, Alexandra Heller-Nicholas, Stephen King e Karyn Kusama – attraverso i loro primi ricordi, esperienze sensoriali e traumi infantili