Dopo mesi di sottili indizi, la Maison francese ha ufficialmente nominato il membro del girl group k pop sudcoreano formatosi a Seul nel 2016 come ambasciatrice. L’annuncio ufficiale da parte del brand è arrivato ieri, mercoledì 23 luglio 2024, con una serie di foto della superstar che posa con abiti e accessori del marchio. Lisa in precedenza era ambasciatrice del marchio Celine, di proprietà di LVMH

È ormai ufficiale: Lisa della band k-pop Blackpink è la nuova brand ambassador di Louis Vuitton.



Dopo mesi di sottili indizi, la Maison francese ha ufficialmente nominato il membro del girl group k-pop sudcoreano formatosi a Seul nel 2016 come ambasciatrice. L’annuncio da parte del brand è arrivato ieri, mercoledì 23 luglio 2024, quando i canali social di Louis Vuitton hanno condiviso una serie di foto della superstar che posa con abiti e accessori del marchio. Lisa in precedenza era ambasciatrice del marchio Celine, anch’esso di proprietà di LVMH.



Le voci su una possibile collaborazione con Louis Vuitton da parte della cantante erano emerse dopo che aveva partecipato alla sfilata autunno-inverno 2024 di Louis Vuitton a Parigi lo scorso marzo, indossando per l’occasione abiti della maison. In precedenza, aveva dato il benvenuto all'anno nuovo indossando un bikini monogrammato di Louis Vuitton e da allora è stata vista sfoggiare di tutto, dagli occhiali da sole alle borse. “Ora che la partnership è ufficiale, ci si possono aspettare ancora più momenti Lisa x Louis Vuitton”, si legge in un articolo pubblicato nelle scorse ore sull’edizione inglese del magazine Teen Vogue.



Secondo Louis Vuitton, il motivo per cui Lisa è stata selezionata come nuova ambasciatrice del marchio è perché "le sue audaci scelte sartoriali riflettono notevolmente la forte visione di Nicolas Ghesquière per l'abbigliamento femminile, caratterizzata da individualità ed empowerment”.



Potete vedere il video ufficiale con cui Lisa e Louis Vuitton hanno annunciato questa importante collaborazione nel post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo.