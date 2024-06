Blackpink, Lisa torna con il nuovo singolo Rockstar

Nuova era per Lisa . La cantante, membro della girl band Blackpink , ha annunciato l’uscita del singolo Rockstar. Per l’occasione l’artista ha sfoggiato un look inedito. La canzone arriverà sul mercato giovedì 27 giugno.

Impegno da solista per Lisa. La superstar del k-pop è pronta a dare il via al nuovo capitolo della sua carriera discografica. A tre anni di distanza dall’ultimo progetto, la cantante ha sorpreso il pubblico annunciando l’arrivo di Rockstar. L’artista ha mostrato la cover del singolo in un post sul profilo Instagram che conta più di cento milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Le Blackpink (FOTO) sono tra i fenomeni musicali di maggior successo degli ultimi anni. Dopo l’esplosione oltre i confini nazionali, il gruppo sudcoreano ha conquistato le classifiche mondiali con successi come Kill This Love, How You Like That, Ice Cream con Selena Gomez e Pink Venom. Tra le collaborazioni troviamo anche Kiss and Make Up con Dua Lipa e Sour Candy con Lady Gaga (FOTO).