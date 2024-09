The Weeknd, con Dancing in the Flames dice addio al suo alter ego

Dancing In the Flames arriva pochi giorni dopo che The Weeknd ha presentato per la prima volta il brano durante un concerto speciale trasmesso in streaming a San Paolo, in Brasile, all'inizio di questa settimana. Il live è ancora disponibile in streaming, e lo sarà fino a sabato. Durante lo show, The Weeknd ha anche condiviso i brani inediti Wake Me Up, Regular e Runaway. Abel Tesfaye (impariamo a chiamarlo così da adesso in poi, perché vedrete che è proprio questa la grande svolta che segna questo singolo e il prossimo album: smetterà di chiamarsi The Weeknd) ha annunciato per la prima volta Hurry Up Tomorrow all'inizio di settembre, definendolo l'ultimo album della trilogia iniziata con After Hours del 2020 e Dawn FM del 2022. Tesfaye aveva anticipato nuova musica per mesi, condividendo un teaser a luglio. Annunciando il titolo del prossimo LP, Tesfaye ha condiviso un messaggio criptico sui social riguardante la conclusione della trilogia. Non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale per il resto dell'album.

Partiamo però dalla clip, che mostra The Weeknd alla guida di una decappottabile rossa prima che questa si schianti, facendo vedere il cantante immerso in una terribile pioggia di schegge di vetro. “I can’t wait to see your face/Crash when we’re switching lanes/My love’s beyond the pain/But if I miss the brake/We’re dancing in the flames”, canta The Weeknd nel ritornello della traccia. Il verso significa: “Non vedo l'ora di vedere la tua faccia schiantarsi mentre cambiamo corsia/Il mio amore è oltre il dolore/Ma se manco il freno, stiamo ballando tra le fiamme”.

Il testo originale in inglese

Di seguito trovate il testo originale, in inglese, di Dancing In The Flames di The Weeknd.





(Yeah)

Traffic dies while we are racing home

Melted lights cover the open road

I hope we make it, ’cause I’ve been chasing

Another odyssey, oh

I can’t wait to see your face

Crash when we’re switching lanes

My love’s beyond the pain

But if I miss the brake

We’re dancing in the flames

It’s indescribable

Ooh, yeah

“The world can’t heal”, they say on the radio (Oh, no)

So grab the wheel, want you to be in control

We’re dodgin’ headlights and you say, “Hold tight”

Another odyssey, oh (Hey)

I can’t wait to see your face

Crash when we’re switching lanes

My love’s beyond the pain

But if I miss the brake

We’re dancing in the flames

It’s indescribable

Ooh (Indescribable), oh

Ooh

Everything’s faded, we barely made it

The fire’s raging, but you’re still beautiful

And it’s amazing, ’cause I can taste it

Our final odyssey, ooh

I can’t (I can’t) wait to see your face (Wait, ha)

Crash when we’re switching lanes

My love’s beyond the pain (Hey)

But if I miss the brake

We’re dancing in the flames (Dancing in the flames)

So, just have faith (Just have faith in me, baby)

We’ll never be the same (We’ll never, we’ll never be the same, hey)

It’s indescribable

Ooh (Indescribable)

Oh, hey

Ooh (Indescribable)