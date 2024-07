The Weeknd annuncia l'ultimo capitolo della sua trilogia musicale

L'artista canadese ha scritto nella didascalia del post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Ci sono tre capitoli in questo racconto. Ci vediamo a San Paolo"

La nuova era dell’artista canadese sembrerebbe ormai vicina al debutto. Nelle scorse ore The Weeknd ha condiviso un filmato anticipando l’ultimo capitolo musicale della trilogia inaugurata da After Hours e proseguita con Dawn FM.

THE WEEKND, IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM Dopo l’annuncio del grande concerto previsto per il 7 settembre allo Stadio Morumbi di San Paolo, The Weeknd ha pubblicato un filmato che sembrerebbe annunciare l'arrivo del nuovo album. Negli ultimi mesi alcune indiscrezioni hanno parlato dell’imminente uscita del terzo album della trilogia musicale, ma il cantante non ha mai confermato tale ipotesi. Intervistato da Variety nel giugno dello scorso anno, l’artista ha dichiarato: “Il nome uscirà a breve, ma non è quello che alcuni fan pensano… quello che loro pensano è in realtà il titolo di una canzone presente nell’album, ma non quello del disco. Dirò soltanto questo”. approfondimento The Weeknd annuncia un concerto speciale a San Paolo

The Weeknd ha pubblicato il filmato su Instagram scrivendo: “Ci sono tre capitoli in questo racconto. Ci vediamo a San Paolo”. Le parole sembrerebbero quindi annunciare la presentazione del disco nel grande show in programma tra meno di due mesi. Non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli, nel frattempo il video ha collezionato numerosi commenti e più di un milione di like.

Nel 2020 The Weeknd ha pubblicato After Hours inaugurando la trilogia, portata avanti da Dawn FM, uscito due anni dopo. Tra le canzoni estratte dagli album troviamo Blinding Lights, In Your Eyes, Take My Breath e Sacrifice. approfondimento The Weeknd, Blinding Lights da record su Spotify