The Weeknd annuncia un concerto speciale a San Paolo

Le prevendite per lo spettacolo, in programma il 7 settembre allo Stadio Morumbi di San Paolo, apriranno lunedì 22 luglio

Grande show in arrivo per The Weekend. L’artista canadese ha annunciato un evento speciale a San Paolo, Brasile. Massimo riserbo sui dettagli dello show in cui il cantante potrebbe presentare un nuovo progetto discografico.

the weekend, annunciato un concerto in Brasile Un evento unico che radunerà migliaia di fan. La voce di Save Your Tears ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 74.000.000 di follower: "Ci vediamo a San Paolo". Silenzio sulla natura del progetto. Il cantante non ha infatti specificato se lo show sarà l'occasione per presentare un nuovo progetto discografico, come ipotizzato da Variety. approfondimento The Weeknd, Blinding Lights da record su Spotify

The Weekend è tra i protagonisti indiscussi della scena musicale mondiale. Il suo ultimo album Dawn FM si è rivelato un successo di pubblico e critica conquistando anche il disco di platino negli Stati Uniti d’America. Tra i singoli estratti dall’album troviamo Take My Breath e Sacrifice. approfondimento Grammy, no a canzone con voci fake di Drake e The Weeknd creata con IA

Nel corso degli anni The Weekend si è affermato grazie a hit di portata mondiale, tra i suoi lavori ricordiamo Starboy e After Hours, per quanto riguarda i brani citiamo The Hills, Can’t Feel My Face, Blinding Lights e In Your Eyes. Spazio anche alle collaborazioni, come ad esempio Lust fo Life con Lana Del Rey,

