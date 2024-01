The Weeknd, Blinding Lights da record su Spotify

Il brano Blinding Lights, contenuto nell’album After Hours, ha superato 4 miliardi di streaming su Spotify. Nuovo storico primato per l’artista canadese

The Weeknd ha aggiunto un tassello alla sua più che straordinaria carriera. Blinding Lights dell’artista canadese è il primo brano a superare 4 miliardi di streaming su Spotify. Nessun’altra canzone era mai riuscita in tale impresa.

The Weeknd, RECORD SU SPOTIFY

Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, ce l’ha fatta. Il cantautore è divenuto il primo artista a superare quattro miliardi di streaming su Spotify con un solo brano. A distanza di circa un anno e mezzo dal superamento della soglia dei tre miliardi, The Weeknd ha ora messo a segno un nuovo record.

Blinding Lights ha tagliato un importante traguardo di una carriera fatta di enormi successi. Il brano, pubblicato nel novembre del 2019 come secondo estratto dall’album After Hours, he velocemente conquistato il pubblico scalando anche le classifiche di numerosi Paesi.

Negli Stati Uniti d’America d’America il brano è stato certificato disco di diamante per aver venduto più di dieci milioni di copie. Blinding Lights vanta la produzione di Max Martin, tra i grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Dall’album sono stati estratti Heartless, In Your Eyes e Save Your Tears, quest’ultimo brano proposto anche come duetto con Ariana Grande (FOTO).