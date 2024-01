Ariana Grande è tornata con il nuovo singolo yes, and?

Ariana Grande ha lanciato il nuovo singolo yes, and? riprendendosi con prepotenza la scena musicale. Affiancata dal produttore svedese Max Martin, la voce di One Last Time ha aperto la sua settima era discografica.

Il successo del rap sembrava aver messo la musica pop all’angolo, ma le grandi stelle internazionali hanno riconquistato il palcoscenico. Ariana Grande ha appena pubblicato il brano yes, and? con sui si appresta a dominare le classifiche.

Nella canzone la popstar affronta più tematiche partendo dal ricordare come ognuno di noi stia affrontando una battaglia personale: “In case you haven't noticed / Well, everybody’s tired / And healing’ from somebody / Or somethin’ we don’t see just right”.

L’artista invita poi a credere in se stessi cercando di trovare una chiave per affrontare le situazioni apparentemente impossibili:“And if you find yourself in a dark situation / Just turn on your light and be like”.