Ariana Grande: "Ho fatto uso di botox e filler. Ma non faceva per me"

Durante un video beauty registrato per Vogue, la popstar ha confessato che tempo fa, e più volte, ha fatto uso di filler e botox, spiegando di essersi poi pentita di questa scelta. “Qualsiasi cosa faccia sentire bella una persona, io la sostengo, ma sento che per me, ricorrere a certi ritocchini era diventato qualcosa di sbagliato”, ha detto la cantante. “Adesso, voglio vedere le mie meritate rughe di pianto e di riso”.

La star, che vanta un folto stuolo di follower su Instagram, ama condividere la propria beauty routine, tenendosi in contatto con i suoi tantissimi fan. Questi spesso le chiedono come fa ad avere una pelle così splendida, sempre impeccabile, bella e ben curata. Mentre registrava uno dei video che ha condiviso proprio su Instagram (ma non dal suo account: il profilo che ha pubblicato il contenuto è quello ufficiale del magazine Vogue) ha deciso di svelare un'informazione che non aveva mai reso pubblica. Ha così confessato che quando era molto giovane si è sottoposta a qualche trattamento di filler e botox.

“In giovane età è davvero difficile sapere cosa valga la pena ascoltare o meno… io avevo solo 17 anni quando ho cominciato a ricorrere ai ritocchini e non ero del tutto consapevole di quello che facevo”, la ascoltiamo raccontare nel video pubblicato sul profilo di Instagram di Vogue, che potete guardare in fondo a questo articolo.

“Oggi, non amo più che il motivo per cui mi trucco si ricerchi nel fatto che, in qualche modo, voglio nascondermi, come accadeva, invece, in passato”, ha aggiunto Ariana Grande. “Con il filler e il botox le mie espressioni stavano scomparendo”.



Ariana Grande, per chi non la conoscesse, è la celebre cantante, attrice e compositrice americana nata il 26 giugno 1993 a Boca Raton, in Florida. È diventata una delle popstar più famose al mondo grazie alla sua voce, un’ugola d’oro che le ha permesso di costruire una carriera di successo. È famosa per brani come Problem, Thank U, Next e No Tears Left to Cry. Ha iniziato la sua carriera come attrice nella serie televisiva Victorious della Nickelodeon.

In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui Ariana Grande parla del suo rapporto con filler e botox, confessando per la prima volta di esservi ricorsa.