The Weeknd annuncia il nuovo album Hurry Up Tomorrow

Hurry Up Tomorrow è il titolo del nuovo album di The Weeknd. Il cantante canadese ha alzato il sipario sulla nuova era discografica. Dopo mesi di indiscrezioni, l’artista ha annunciato l’arrivo del progetto: “Non ho ancora affrontato me stesso. Più canzoni potrebbero aiutare, ma cosa mi è rimasto da dire?”.

Hurry Up Tomorrow, The Weeknd: “Una nuova strada attende” Mercoledì 4 settembre The Weeknd ha pubblicato un video misterioso sul suo profilo Instagram che conta più di settantacinque milioni di follower. L’artista ha svelato il titolo del nuovo album in uscita prossimamente: “Oggi è sembrato un giro senza fine. Continuo a distorcere la verità, immune alle vertigini, insensibile alla nausea. Ciò che c’è sotto - urla in silenzio”. Il cantante ha proseguito: “Mi guardo allo specchio e mi vedo sia vecchio che nuovo, bloccato in un limbo e incapace di muovermi. Non ho ancora affrontato me stesso. Più canzoni potrebbero aiutare, ma cosa mi è rimasto da dire?”. approfondimento The Weeknd annuncia l'ultimo capitolo della sua trilogia musicale

The Weeknd (FOTO) ha aggiunto: “Proprio ciò che una volta mi ha reso invincibile, mi ha fatto fallire sulla scena mondiale. Un nuovo trauma è venuto a galla, aprendo le porte. Una nuova strada attende. Quando oggi finirà, scoprirò chi sono”. Il post ha ricevuto numerosi commenti e più di un milione di like. approfondimento The Weeknd annuncia un concerto speciale a San Paolo

Hurry Up Tomorrow sarà l’ultimo capitolo della trilogia discografica inaugurata da After Hours e proseguita con Dawn FM. Tra le canzoni più popolari dei due album troviamo Blinding Lights, In Your Eyes, Take My Breath e Sacrifice.

