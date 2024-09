The Weeknd svela la cover del nuovo album Hurry Up Tomorrow

Hurry Up Tomorrow chiuderà la trilogia musicale formata da After Hours e Dawn FM. Al momento sconosciuta la data di distribuzione dell’album

Cresce sempre di più l’attesa per Hurry Up Tomorrow, l’album che chiuderà la trilogia musicale dell’artista canadese. The Weeknd ha condiviso l’artwork del disco in un post sul suo profilo Instagram che conta più di 75.000.000 di follower.

the weekend, la cover dell'album su instagram Dopo After Hours e Dawn FM, The Weeknd pubblicherà Hurry Up Tomorrow, di cui al momento non è nota la data di uscita. Nelle scorse ore il cantante ha mostrato la cover dell’album. Il progetto discografico rappresenterà l’ultimo capitolo della trilogia di successo inaugurata con Heartless nel 2019. After Hours e Dawn FM si sono rivelati album di grande successo grazie anche a singoli come Blinding Lights, In Your Eyes, Take My Breathe e Out of Time. approfondimento The Weeknd annuncia il nuovo album Hurry Up Tomorrow

Precedentemente alla pubblicazione della cover, il cantante aveva condiviso un lungo messaggio su Instagram: “Mi guardo allo specchio e mi vedo sia vecchio che nuovo, bloccato in un limbo e incapace di muovermi. Non ho ancora affrontato me stesso. Più canzoni potrebbero aiutare, ma cosa mi è rimasto da dire?”. approfondimento The Weeknd annuncia l'ultimo capitolo della sua trilogia musicale

Negli anni l’artista ha collaborato con numerosi protagonisti della scena musicale, tra i brani troviamo Lust For Life con Lana Del Rey, Save Your Tears con Ariana Grande (FOTO), Moth to a Flame con gli Swedish House Mafia e One Right Now con Post Malone.

