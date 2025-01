Blackpink, Jennie pubblicherà l'album solista Ruby il 7 marzo

Il 7 marzo Jennie , star del gruppo K-pop Blackpink , pubblicherà il suo primo album solista , Ruby. Il disco conterrà 15 tracce , compreso il singolo Mantra, uscito lo scorso ottobre. “È la canzone perfetta per iniziare la mia nuova era”, aveva dichiarato all’epoca la popstar. “La canzone è ispirata dal mio periodo in cui ho registrato a Los Angeles e spero che i fan sentano quell’energia – che riguarda l’essere positivi, espressivi e fedeli a chi siete. È energico e incoraggiante con un messaggio per tutte le mie signore, donne e belle ragazza là fuori di amarvi per quello che siete”. L’album include anche numerose collaborazioni, da Childish Gambino a Dua Lipa , passando per Doechii, Dominic Fike, Kali Uchi e French Kiwi Juice.

THE RUBY EXPERIENCE

Per festeggiare l’uscita di Ruby, Jennie ha organizzato tre show di The Ruby Experience, in programma a Los Angeles (6 marzo), New York (10 marzo) e Seul (15 marzo). Una parte dei ricavi delle date statunitensi saranno destinati alla ricostruzione delle aree devastate dagli incendi di Los Angeles. Finora, la popstar è la terza componente delle Blackpink a pubblicare un album solista. Lo scorso dicembre era uscito rosie di Rosé, mentre il 28 febbraio sarà il turno di Alter Ego di Lisa. Ad aprile Jennie si esibirà invece al Coachella, un palco che aveva conosciuto già nel 2019 da solista e nel 2023 con il gruppo. Tra i suoi brani solisti, SOLO risale al 2018, mentre One of the Girls con The Weeknd e Lily-Rose Depp (co-protagonisti della serie tv The Idol) e You & Me al 2023.