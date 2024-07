Childish Gambino, addio: l'ultimo album è Bando Stone & the New World

Donald Glover pubblica il sesto, ed ultimo, album in studio dal titolo "Bando Stone and the New World" con il nome d'arte di Childish Gambino. Diciassette brani che saranno anche colonna sonora del film omonimo di cui Glover è regista e attore protagonista. I motivi della scelta? Personali e legati ai cambiamenti dell'industria musicale: "Non è più appagante, non sento più la necessità di andare in questa direzione" ha detto al New York Times

Un nuovo album, il sesto. L’ultimo come Childish Gambino. Donald Glover chiude in bellezza, e lo fa con Bando Stone & the New World , diciassette brani e la volontà di lasciare una sua eredità musicale alle prossime generazioni. Nessun rancore dietro questa scelta, ma motivi personali e cambiamenti dell’industria musicale, che non corrispondono alla visione dell’artista, che in Childish Gambino ha sempre espresso la sua anima più pura.

I successi come autore, i Grammy per "This Is America", il silenzio e la ricerca di stimoli per ritrovare la creatività

Una carriera costellata di successi, Emmy e Grammy Awards, nata circa vent’anni fa grazie ad un collettivo comico, Derrick Comedy, che da YouTube prende il volo. Poi le serie televisive, che lui stesso scrive e di cui è interprete, a partire da Community e Atlanta, che lo fanno conoscere al grande pubblico. Parallelamente alla scrittura e alla recitazione inizia a dedicarsi alla musica: pubblica Camp, il primo album in studio, nel 2011. Ma è con This Is America, canzone del 2018, che raggiunge il cuore degli Stati Uniti, e non solo: un inno che accende l’attenzione sulle violenze verso la comunità afroamericana, che diventa il simbolo delle proteste del movimento Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd nel 2020. E la prima canzone rap nella storia dei Grammy Awards che, tra i quattro riconoscimenti avuti, ne ha ricevuti due nelle categorie canzone dell’anno e registrazione dell’anno.

Il cuore ad Atlanta, la Black Mecca

Successi, ma anche silenzi, per ritrovare creatività e ispirazione. Che, oggi, l’artista cresciuto ad Atlanta, la Black Mecca, non ha più per la musica: Non è più appagante, sento che non ho più bisogno di andare in questa direzione, ha raccontato al New York Times, ecco perché pubblico questo album, e lascio l’attività di Childish Gambino. Un mic drop fatto con stile, però: un album impeccabile, i cui brani saranno la colonna sonora del film omonimo di cui Glover è regista e attore protagonista. Childish Gambino dice addio, ma in parte. E lo fa con Bando Stone and the New World.