Donald Glover ha annunciato che il 19 luglio uscirà il nuovo album Bando Stone & The New World, che sarà anche l’ultimo firmato dal suo alter-ego Childish Gambino. Il disco sarà anche la colonna sonora del suo omonimo film, dove l’artista interpreta il protagonista che vaga in un mondo vuoto prima di imbattersi in una madre e in suo figlio. Insieme, sembrano combattere per la sopravvivenza in una società distopica piena di calamari giganti e di minacciosi uccelli dalle sembianze di emù. In attesa dell’uscita dell’album, Childish Gambino ha pubblicato il primo singolo Lithonia, che prende il nome da una città ad est di Atlanta.