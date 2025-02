Le Blackpink per la prima volta in concerto in Italia

Dopo mesi di speculazioni e attesa febbrile, l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato: la girl band di K-pop più seguita che ci sia tornerà sul palco con un nuovo tour mondiale. Le cantanti sudcoreane Lisa, Jisoo, Rosé e Jennie partiranno per il World Tour 2025 con la prima data prevista per il 5 luglio negli Stati Uniti, attraversando città in tutto il mondo. Tra le tappe più attese per i fan italiani, c’è l’unica che si terrà nel nostro Paese



Le Blackpink verranno per la primissima volta a esibirsi in Italia.

Dopo mesi di speculazioni e attesa febbrile, l’annuncio ufficiale relativo al tour mondiale, che inizierà quest’estate, è finalmente arrivato: la girl band di K-pop più seguita che ci sia tornerà sul palco con un nuovo tour mondiale. Le cantanti sudcoreane Lisa, Jisoo, Rosé e Jennie partiranno per il World Tour 2025 con la prima data prevista per il 5 luglio negli Stati Uniti, attraversando città in tutto il mondo. Tra le tappe più attese per i fan italiani, c’è l’unica che si terrà nel nostro Paese. Il concerto-evento è in programma per il 6 agosto 2025 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, un’occasione unica per i fan italiani che da anni sognavano di vedere il gruppo dal vivo qui da noi. I biglietti per questo attesissimo spettacolo saranno disponibili a partire dalle 12:00 di giovedì 27 febbraio su Ticketmaster e su altri circuiti autorizzati.

Un successo pari a quello del Born Pink World Tour Questo evento imperdibile segna un ritorno trionfale dopo il successo del Born Pink World Tour.

La nuova tournée farà ritornare sui palchi di tutto il mondo la band che negli ultimi anni ha infranto record su record nel panorama musicale internazionale. Il loro precedente Born Pink World Tour (2022-2023) ha registrato numeri impressionanti: con 1,8 milioni di biglietti venduti, è stato il tour più redditizio di sempre per un gruppo femminile, consolidando lo status delle Blackpink come icone globali del K-pop. Approfondimento Blackpink, Lisa lancerà il suo fumetto ispirato all'album Alter Ego

Il primo gruppo K-pop femminile a Wembley Oltre a toccare l’Italia per la prima volta, le Blackpink raggiungeranno un altro traguardo storico: saranno il primo gruppo K-pop femminile a calcare il palco dello stadio di Wembley a Londra, una delle arene più prestigiose del mondo. Questo dimostra quanto il loro impatto sia cresciuto negli ultimi anni, superando i confini del genere K-pop per diventare un fenomeno musicale di portata globale. Approfondimento Blackpink, Jennie pubblicherà l'album solista Ruby il 7 marzo

La reunion dopo le carriere soliste Dopo aver lasciato scadere i contratti individuali con la YG Entertainment, le quattro componenti della band hanno preso strade diverse, dedicandosi a progetti solisti che hanno riscosso un enorme successo. Rosé è stata la prima a intraprendere questa nuova avventura, pubblicando il suo album di debutto da solista, che ha dominato le classifiche grazie al singolo di successo APT, in collaborazione con Bruno Mars.

Jisoo, invece, ha fatto il suo attesissimo ritorno sulla scena musicale con il suo EP Amortage, uscito il 14 febbraio e subito accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Ora è il turno di Lisa, che si prepara a lanciare il suo album Alter Ego il 28 febbraio. Le aspettative sono altissime, soprattutto considerando il seguito internazionale della rapper e ballerina del gruppo, amatissima in tutto il mondo.

Infine, l’ultima a pubblicare un progetto solista sarà Jennie, che ha già conquistato il pubblico con il singolo Love Hangover, in collaborazione con Dominic Fike. Il suo attesissimo album Ruby uscirà il 7 marzo, e vanta collaborazioni di alto livello con artisti come Dua Lipa e Doechii, rendendolo uno dei progetti più attesi dell'anno. Approfondimento Blackpink, Jennie e Rosé annunciano un singolo e un album da soliste

Un evento imperdibile per i fan italiani L’annuncio del World Tour 2025 e della data milanese ha generato grande entusiasmo tra i fan italiani, che da anni speravano in una tappa nel Bel Paese. L’Ippodromo SNAI La Maura, con la sua ampia capacità e la possibilità di ospitare eventi di grande portata, si prepara a trasformarsi nel palcoscenico perfetto per accogliere un concerto che si preannuncia spettacolare sotto ogni punto di vista. Le Blackpink, note per le loro performance ad alto tasso di energia, scenografie imponenti e coreografie mozzafiato, promettono di offrire uno show indimenticabile, arricchito da un repertorio che spazia tra le loro hit storiche e i nuovi brani solisti delle quattro artiste. Approfondimento Lisa delle Blackpink è la nuova brand ambassador di Louis Vuitton

Blackpink, chi sono

Le Blackpink sono un gruppo K-pop sudcoreano formatosi nel 2016 sotto la YG Entertainment e composto da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. Fin dal debutto, hanno conquistato record su Spotify e YouTube, diventando il gruppo femminile più seguito e ascoltato di sempre. Sono il primo gruppo K-pop femminile a ottenere una certificazione RIAA con Ddu-Du Ddu-Du e a raggiungere la vetta della Billboard 200 con Born Pink. Hanno collaborato con artisti internazionali come Selena Gomez e Dua Lipa, e il loro successo ha portato a numerosi riconoscimenti, tra cui il primo MTV Video Music Award per un gruppo femminile K-pop. Il loro nome, Blackpink, rappresenta l'unione tra bellezza e talento, mentre il percorso verso il debutto è stato caratterizzato da anni di duro allenamento. Sono riuscite a scalare rapidamente le classifiche fin dagli esordi con hit come Boombayah e Whistle, consolidando la loro fama in tutto il mondo con brani come Kill This Love e How You Like That. Oltre ai successi musicali, si sono affermate come icone di moda e influencer globali, diventando ambasciatrici di prestigiosi brand. Con milioni di fan in tutto il mondo, le Blackpink continuano a scrivere la storia del K-pop. Approfondimento Blackpink, Lisa torna con il nuovo singolo Rockstar

Formazione e dischi delle Blackpink

La formazione delle Blackpink è composta da Kim Jisoo, Kim Jennie, Park Roseanne (Rosé) e Manobal Lalisa (Lisa). Il gruppo è noto per il suo stile che mescola pop, hip-hop ed elementi elettronici, ottenendo grande successo a livello globale. Nel corso della loro carriera, hanno pubblicato due album in studio: The Album nel 2020 e Born Pink nel 2022, entrambi accolti con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. In poco meno dei un decennio di carriera, le Blackpink sono considerate una delle girlband più influenti della scena K-pop internazionale.