Blackpink, Lisa lancerà il suo fumetto ispirato all'album Alter Ego

L’album solista Alter Ego arriverà sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 28 febbraio

Nuova avventura per Lisa, artista tailandese divenuta nota come membro della girl band Blackpink. In attesa dell’arrivo del progetto discografico Alter Ego, la cantante ha annunciato l’uscita di un fumetto ispirato proprio al suo nuovo album.

Lisa, in arrivo ALTER-EGO: THE OFFICIAL COMIC Venerdì 28 febbraio Lisa lancerà l’atteso album solista Alter Ego. Il disco sarà accompagnato da un fumetto di cinquantasei pagine con cinque differenti personaggi, ovvero Roxi, Kiki, Vixi, Sunni e Speedi, chiamati a rappresentare le diverse personalità dell’artista. Come riportato da Variety, il fumetto è nato dalla collaborazione della cantante con la Zero Zero Entertainment, di cui Josh Frankel è il CEO. Approfondimento Lisa delle Blackpink è la nuova brand ambassador di Louis Vuitton

Josh Frankel ha dichiarato: “Lavorare con Lisa rappresenta un livello completamente nuovo di opportunità e prestigio. Lei è senza ombra di dubbio una delle più grandi stelle al mondo, fare questa collaborazione è per noi un incredibile onore e un traguardo importante”. Approfondimento Blackpink, Lisa torna con il nuovo singolo Rockstar

Il nuovo album Alter Ego è stato anticipato da quattro singoli: Rockstar, New Woman con Rosalía, Moonlit Floor (Kiss Me) e il più recente Born Again in collaborazione con Doja Cat e Raye.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LISA (@lalalalisa_m) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie