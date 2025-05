Gigi Hadid compie 30 anni e ufficializza l'amore con Bradley Cooper

La top model ha celebrato l'inizio del suo trentesimo anno di vita con una festa memorabile nel cuore di Manhattan, coronata da un gesto pubblico che ha catturato l'attenzione di milioni di fan. Adesso è ufficiale: il divo di Hollywood e la modella sono una coppia



Anche se ormai lo sapevano anche i paracarri, Gigi Hadid ha voluto finalmente ufficializzare la sua relazione con Bradley Cooper pubblicando sul suo profilo di Instagram una foto che non lascia nulla ai "se" e ai "ma": vediamo infatti la top model mentre bacia in maniera passionale quello che adesso possiamo legittimamente definire il suo partner, senza se e senza ma, appunto.

Nel cuore pulsante di New York, tra luci soffuse e ospiti di spicco, Hadid ha baciato e poi condiviso sul suo account del social network IG un gesto d'amore e di passione che è bastato per rompere il velo di riservatezza che finora aveva caratterizzato la storia tra lei e l’attore. La foto, pubblicata in un carousel di svariati scatti del party di compleanno dell’indossatrice, porta la firma di un fotografo tra i più amati dal jet-set a stelle e strisce, ossia Ben Rosser. Potete guardare l’immagine che immortala Gigi Hadid mentre bacia appassionatamente Bradley Cooper nel post che trovate in fondo a questo articolo.

Una dichiarazione pubblica d’amore nel giorno del compleanno Lo scatto, pubblicato sabato 3 maggio 2025, è apparso tra le immagini condivise da Hadid in occasione del suo party stellare, celebrato con un evento esclusivo a New York. Con quella foto, la supermodella ha dato il via a una nuova fase della sua vita sentimentale, scegliendo il suo profilo social come palcoscenico per rendere noto al mondo il legame con Cooper. Il post era accompagnato da un messaggio in cui l’indossatrice esprimeva la propria gratitudine per le persone che la circondano: “Sono così fortunata ad essere mamma, amica, partner, sorella, figlia, collega di alcune delle persone più incredibili!!”, ha scritto la top model. “Mi sono divertita tantissimo a festeggiare ed è una benedizione sentirmi così amata!! Sono grata e onorata di iniziare un nuovo decennio”. Approfondimento Gigi Hadid con Bradley Cooper per il party dei suoi 30 anni a New York

Una festa esclusiva e i dettagli più intimi La celebrazione del traguardo dei trent’anni si è svolta lo scorso 25 aprile presso Le Chalet, nel cuore di Midtown Manhattan, ma gli scatti sono stati pubblicati da Hadid solo sabato 3 maggio. L’evento, riservato a volti noti dello spettacolo, ha visto la presenza, tra gli altri, di Zoë Kravitz, Emily Ratajkowski e della madre della modella, Yolanda Hadid, ex protagonista del reality The Real Housewives of Beverly Hills. In mezzo a luci, musica e atmosfera raffinata, Hadid ha regalato ai suoi follower una selezione di immagini private della serata. Tra queste, spicca la fotografia di una torta con la scritta «Buon compleanno mamma», un pensiero tenero che lascia intuire il contributo affettuoso della figlia nata dalla sua precedente relazione con il cantante Zayn Malik. Approfondimento Gigi Hadid parla di Bradley Cooper per la prima volta

Una coppia riservata, un amore nato con discrezione La relazione tra Hadid e Cooper, iniziata nel 2023, è rimasta finora lontana dai riflettori, costruita su un’intesa discreta e volutamente protetta. In un’intervista concessa a marzo alla rivista Vogue, la modella ha raccontato che l’incontro con l’attore è avvenuto durante una festa di compleanno per bambini organizzata da amici comuni. Da lì è nato un rapporto che, seppur solido, è stato volutamente tenuto lontano dal gossip e dall’esposizione mediatica. Nella stessa intervista, Gigi Hadid ha condiviso un pensiero che sintetizza bene la loro scelta: «Vuoi darti la possibilità di vivere un’esperienza di coppia normale», ha dichiarato, per poi aggiungere che entrambi hanno preferito non esporre la loro storia sui social o nei media poiché «semplicemente non fa parte del nostro modo di vivere la relazione, per qualsiasi motivo». Approfondimento Bradley Cooper e Gigi Hadid, la prima foto social insieme