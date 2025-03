Gigi Hadid parla di Bradley Cooper per la prima volta

"Bradley mi ha aperto le porte del teatro, e sono così felice di averlo riportato nella mia vita": così, Gigi Hadid, ha rotto il silenzio su Bradley Cooper.

Gigi Hadid su Bradley Cooper

La modella e l'attore si sono conosciuti alla festa di compleanno del figlio di un amico. Il posto migliore per incontrarsi, se si è due celebrità di fama mondiale che cercano di uscire insieme. "Vorrei vivere dei normali appuntamenti", ha detto Hadid, intervistata da Vogue. "Anche per i miei amici che non sono personaggi pubblici è dura. Vuoi credere che le persone ti copriranno le spalle, che non chiameranno TMZ o andranno su Deuxmoi, ma non puoi saperlo". Queste le parole di Gigi, che vorrebbe più privacy e sicurezza.

Gigi Hadid ha descritto la sua relazione come "molto romantica e felice", anche se ci sono parti che vuole tenere per sé, non perché ci sia qualcosa di particolarmente segreto, ma perché condividere dettagli privati non è nel loro stile. È consapevole che le persone, quelle "fonti" senza nome su cui si basa un intero ecosistema di titoli clickbait, forniranno comunque informazioni "che sono in un certo senso giuste e in un certo senso sbagliate". Ma "devi solo lasciar perdere: non puoi sempre correggere tutto".